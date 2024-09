Nach Solingen-Anschlag: Ermittler suchen mit Fotos nach neuen Details!

Bei dem Messerangriff am Abend des 23. August 2024 in Solingen wurden drei Menschen getötet. (Archivbild) © Gianni Gattus/dpa

Damit verbunden war ein Appell des Generalbundesanwalts und der Polizei Düsseldorf an die Bevölkerung - sie baten um Unterstützung. Das Plakat wurde am Freitag veröffentlicht.

"Wer kann Angaben zur abgebildeten Person und deren Aufenthaltsorten in der Zeit vom 23.08.2024 bis 24.08.2024 machen?", hieß auf dem Plakat.

Darüber hinaus interessierten sich die Behörden für eine spezielle gelbe Regenjacke, die ebenfalls abgebildet wurde. "Wer kann Angaben zur Herkunft der abgebildeten Regenjacke machen?", fragten sie. Die genauen Hintergründe blieben zunächst unklar.

In Solingen hatte am 23. August ein Mann drei Menschen mit einem Messer getötet und weitere verletzt.

Der mutmaßliche Täter, ein 26-jähriger Syrer, sitzt in Untersuchungshaft. Festgenommen wurde er erst am Abend des folgenden Tages, am 24. August.