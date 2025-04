Fatales Feuer im Toom-Baumarkt: Ursache durch Polizei geklärt!

Das Feuer brach im Außenbereich der Gartenabteilung aus. Mehrere Gasflaschen waren dabei explodiert. © Screenshot/Facebook/Was los in Stendal?

Wie Sprecherin Sophia Groß vom Polizeirevier Stendal mitteilte, sei das Feuer von Mitte März vorsätzlich gelegt worden. Dabei ist ein Schaden im mittleren sechsstelligen Bereich entstanden, hieß es.

Den größten Teil der Schäden richteten die Flammen im Außenbereich der Gartenabteilung an.

Dort wurden unter anderem Gasflaschen gelagert, die teilweise explodierten. Die Knallgeräusche waren noch kilometerweit zu hören.

Jetzt sucht die Polizei nach Zeugen und Beweismaterial.

Sie fragt konkret: "Wem sind im Bereich des Baumarkts verdächtige Personen oder Fahrzeuge, in der Brandnacht selbst oder auch einige Tage zuvor, aufgefallen? Wer hat in den sozialen Netzwerken verdächtige Bilder, Videos oder Kommentare gesehen, die in Zusammenhang mit dem Brand stehen könnten?"