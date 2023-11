Radfahrer fährt Kind (11) um und macht sich aus dem Staub: Polizei sucht Zeugen

Dresden - Ein Fahrradfahrer hat am Hauptbahnhof Dresden ein Kind (11) erfasst und ist danach einfach davongefahren! Die Polizei sucht nun Zeugen .

Der Unfall mit dem Fahrradfahrer ereignete sich am Wiener Platz beim Hauptbahnhof. (Archivbild) © Steffen Füssel

Das Mädchen lief am heutigen Dienstagmorgen gegen 6.50 Uhr von der Haltestelle "Hauptbahnhof" am Wiener Platz zu den Haltesteigen unter der Bahnbrücke am Hauptbahnhof.

Dabei wurde sie von einem Radfahrer erfasst. Das Kind stürzte und verletzte sich leicht. Der Mann auf dem Fahrrad hielt kurz an und redete mit der Elfjährigen. Danach fuhr er jedoch davon.

Der Fahrradfahrer wird wie folgt beschrieben: