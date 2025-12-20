Mehrfach Hitlergruß in Linie 61: Doch Polizei Dresden meldet noch mehr Rassismus
Dresden - Immer wieder Rassismus: In den vergangenen Tagen mussten Dresdner Fahrgäste einiges über sich ergehen lassen. Die Polizei sucht jetzt in drei Fällen nach Zeugen.
Der erste Vorfall ereignete sich in Dresden-Seevorstadt/Dresden-Strehlen am Mittwochvormittag in der Straßenbahnlinie 11.
Gegen 8.30 Uhr rief dort ein Mann zwischen den Haltestellen Hauptbahnhof und Strehlener Platz mehrfach rassistische, antisemitische Parolen. Etwa zehn Minuten später bedrohte er nach dem Aussteigen eine Zeugin auf dem Strehlener Platz.
"Er war etwa Mitte 50, circa 1,85 Meter groß und von dicker Statur. Er hatte eine ungepflegte Erscheinung und trug einen grauen Vollbart. Zudem hatte er eine Pelzmütze auf", so die Polizeidirektion Dresden.
Ein weiterer Vorfall ereignete sich am Mittwoch in der Dresdner Seevorstadt, wo sich zwischen 19.20 Uhr und 19.40 Uhr in der Buslinie 66 hässliche Szenen abspielten.
Mann zeigt mehrfach Hitlergruß
Dort belästigte ein Pärchen eine junge Frau mit rassistischen Beleidigungen. Die Pöbler waren am Hauptbahnhof in den Bus gestiegen und verließen ihn an der Haltestelle Uhlandstraße wieder.
In Dresden-Gruna kam es am frühen Freitagmorgen zum dritten Vorfall. Diesmal zeigte ein Mann in einem Bus der Linie 61 zwischen den Haltestellen Zwinglistraße und Tiergartenstraße mehrfach den Hitlergruß.
"Er war etwa 55 Jahre alt und rund 1,75 Meter groß. Er hatte auffällig eingefallene Wangen und trug einen braunen Dreitagebart. Bekleidet war er mit einer dunklen Winterjacke, einer blauen Baggyhose und beige-braunen Winterschuhen. Zudem hatte er einen dunklen Hut auf", so die Polizeidirektion Dresden.
Zeugen, die Angaben zu den Vorfällen und den Tätern machen können, werden gebeten, sich bei den Beamten zu melden. Hinweise nimmt die Polizeidirektion Dresden unter der Rufnummer 0351 483 22 33 entgegen.
Titelfoto: Thomas Türpe