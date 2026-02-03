Flüchtiger Fahrer bringt Transporter von Bundesstraße ab: Polizei sucht Zeugen

Auf der B87 prallte am Montag ein 64-jähriger Transporterfahrer gegen einen Baum, nachdem er einem entgegenkommenden Fahrzeug ausgewichen war.

Von Emily Mittmann

Der Unfall ereignete sich gegen 17 Uhr auf der B87 zwischen Doberschütz und Eilenburg.

Angaben der Polizei Leipzig zufolge sei der Fahrer des Transporters in Richtung Eilenburg unterwegs gewesen, als er plötzlich nach rechts von der Fahrbahn abkam und gegen einen Baum stieß.

Aufgrund des Aufpralls verletzte sich der 64-Jährige, sodass er zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Am Transporter entstand Totalschaden.

"Im Zuge der Verkehrsunfallaufnahme gab der Fahrer an, dass ihm ein weißer Familienvan auf seiner Spur entgegenkam und er daher ausgewichen sei", erklärte Polizeisprecher Paul Engelmann.

Um die Ursache des Unfalls sowie dessen Hergang genauer klären zu können, sucht die Polizei nun nach Zeugen. Hinweise, möglicherweise auch bezüglich des unbekannten Fahrzeugs, können telefonisch unter 0341/255 2850 bei der Verkehrspolizeiinspektion Leipzig eingereicht werden.

Der Verkehrsunfalldienst habe die Ermittlungen wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort aufgenommen.

