Flüchtiger Fahrer bringt Transporter von Bundesstraße ab: Polizei sucht Zeugen

Eilenburg - Auf der B87 prallte am Montag ein 64-jähriger Transporterfahrer gegen einen Baum, nachdem er einem entgegenkommenden Fahrzeug ausgewichen war.

Der Transporterfahrer gab an, dass er einem entgegenkommenden Familienvan ausgewichen sei und deswegen gegen den Baum gefahren war. © 7aktuell.de

Der Unfall ereignete sich gegen 17 Uhr auf der B87 zwischen Doberschütz und Eilenburg.

Angaben der Polizei Leipzig zufolge sei der Fahrer des Transporters in Richtung Eilenburg unterwegs gewesen, als er plötzlich nach rechts von der Fahrbahn abkam und gegen einen Baum stieß.

Aufgrund des Aufpralls verletzte sich der 64-Jährige, sodass er zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Am Transporter entstand Totalschaden.

"Im Zuge der Verkehrsunfallaufnahme gab der Fahrer an, dass ihm ein weißer Familienvan auf seiner Spur entgegenkam und er daher ausgewichen sei", erklärte Polizeisprecher Paul Engelmann.