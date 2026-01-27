Vorsätzliche Brandstiftung? Feuer im Siemenswohnheim, Polizei ermittelt

Bad Berneck - Rauch aus dem ehemaligen Siemenswohnheim hat am Montagnachmittag Feuerwehr und Polizei alarmiert. Nach aktuellen Erkenntnissen geht die Kriminalpolizei Bayreuth von vorsätzlicher Brandstiftung aus und bittet die Bevölkerung um Hinweise .

Die Feuerwehr entdeckte den Brand und löschte die Flammen. (Symbolfoto) © Marijan Murat/dpa

Gegen 15.15 Uhr schlug der Rauch aus dem leer stehenden Gebäude in der Siemensstraße Alarm.

Zwei Zeugen hatten die Rauchentwicklung bemerkt und die Einsatzkräfte verständigt. Die Feuerwehr entdeckte den Brand im Bereich des Aufzugsschachts und konnte die Flammen rasch löschen.

Einen technischen Defekt schließen die Ermittler aus, vieles spricht für vorsätzliche Brandstiftung.

Die Polizeiinspektion Bayreuth-Land sicherte erste Spuren und stellte unter anderem eine frisch benutzte Farbspraydose sicher. Die weiteren Ermittlungen führt die Kriminalpolizei Bayreuth.