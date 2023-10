Raub in Straßenbahn: Fahrgast wacht ohne Wertsachen auf - und mit Schmerzen überall

Leipzig - Nachdem am vergangenen Mittwoch ein 37-Jähriger in einer Straßenbahn ausgeraubt wurde, sucht die Leipziger Polizei nun nach Zeugen .

Was geschah in der Straßenbahnlinie 7 am 4. Oktober? Das will die Kripo herausfinden. (Symbolbild) © Hendrik Schmidt/dpa

Der Vorfall ereignete sich am 4. Oktober im Zeitraum zwischen 15 und 16 Uhr in der Straßenbahnlinie 7 in Richtung Sommerfeld. Das teilte Polizeisprecherin Maxi Böckel am Dienstag mit.

Demnach war der 37-Jährige während der Fahrt eingeschlafen, sodass er an der Endhaltestelle geweckt werden musste. Erst dann fiel ihm auf, dass seine Jacke sowie sein Rucksack mit persönlichen Gegenständen fehlte.

"Ebenso verspürte er Schmerzen am gesamten Körper", so die Sprecherin. "An einen genauen Tathergang konnte sich der Mann nicht mehr erinnern".

Die Kripo ermittelt jetzt wegen eines Raubdelikts und hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung.