05.08.2024 12:11 Tödlicher Treppentritt: Polizei sucht ganz bestimmten Zeugen

Am 14. Juli starb ein 55-Jähriger am "Hundertwasser-Bahnhof" in Uelzen. Die Polizei sucht in der Öffentlichkeit nach einem ganz bestimmten Zeugen.

Von Bastian Küsel

Uelzen - Nach dem tödlichen Treppentritt am Uelzener "Hundertwasser-Bahnhof" sucht die Polizei nach einem ganz bestimmten Zeugen. Am 14. Juli starb ein 55-Jähriger am "Hundertwasser-Bahnhof" in Uelzen. Die Polizei sucht in der Öffentlichkeit nach einem ganz bestimmten Zeugen. (Symbolfoto) © Philipp Schulze/dpa Wie die Beamten am heutigen Montag mitteilten, konnte der besagte Mann bisher nicht identifiziert und vernommen werden. Er soll zum Tatzeitpunkt an Gleis 301 des Bahnhofs gestanden, ein rotes Hemd getragen und andere Passanten nach der Tat aufgefordert haben, den Verdächtigen zu ergreifen. Polizei und Staatsanwaltschaft bitten diesen Zeugen eindringlich darum, sich unter der Rufnummer 0581/930-0 zu melden. Zeugenaufruf In der Nacht auf den 14. Juli, gegen 1.30 Uhr, soll ein polizeibekannter Marokkaner (18) einem 55-jährigen Mann aus Lüneburg einen Tritt versetzt haben, woraufhin dieser eine Treppe herunterstürzte und ein Schädel-Hirn-Trauma erlitt. Trotz einer versuchten Reanimation erlag der Mann seinen Verletzungen noch vor Ort. Der 18-Jährige flüchtete, konnte jedoch noch im Bereich des Bahnhofs festgenommen werden. Er sitzt seitdem in U-Haft, ihm wird Totschlag vorgeworfen.

Titelfoto: Philipp Schulze/dpa