Überfälle am ersten Mai-Wochenende: Leipziger Polizei sucht nach Zeugen

Der Überfall am Samstag spielte sich nahe der Sachsenbrücke ab. (Archivbild) © TAG24/Nico Zeißler

Nach Angaben von Polizeisprecherin Therese Leverenz spielte sich der erste Vorfall am Samstagabend gegen 23.50 Uhr zwischen der Sachsenbrücke und dem Inselteich ab.

Der Täter sprach dort einen 14-Jährigen an, der gerade mit einem Bekannten unterwegs war. Dann ging alles ganz schnell: Während der Unbekannte die Tasche des Jungen an sich nahm, näherten sich plötzlich mehrere Komplizen, die darüber hinaus sowohl 40 Euro Bargeld als auch persönliche Gegenstände stahlen.



Nach dem Überfall machten sie sich in Richtung Rennbahn aus dem Staub.

Der erste Täter wird wie folgt beschrieben: