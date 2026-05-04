Überfälle am ersten Mai-Wochenende: Leipziger Polizei sucht nach Zeugen
Leipzig - Die Leipziger Polizei sucht Zeugen zu zwei Raubüberfällen vom Wochenende.
Nach Angaben von Polizeisprecherin Therese Leverenz spielte sich der erste Vorfall am Samstagabend gegen 23.50 Uhr zwischen der Sachsenbrücke und dem Inselteich ab.
Der Täter sprach dort einen 14-Jährigen an, der gerade mit einem Bekannten unterwegs war. Dann ging alles ganz schnell: Während der Unbekannte die Tasche des Jungen an sich nahm, näherten sich plötzlich mehrere Komplizen, die darüber hinaus sowohl 40 Euro Bargeld als auch persönliche Gegenstände stahlen.
Nach dem Überfall machten sie sich in Richtung Rennbahn aus dem Staub.
Der erste Täter wird wie folgt beschrieben:
- circa 16 bis 17 Jahre alt
- circa 1,70 m groß
- braune Augen
- wellige bis lockige Haare
- Bekleidung: helles T-Shirt
Polizei sucht Zeugen zu zwei Raubüberfällen in Leipzig
Der zweite Überfall nahm am Sonntagabend gegen 21.35 Uhr in der Volksgartenstraße seinen Lauf: Nachdem sich ein 59-Jähriger nahe einem Spielplatz bei drei Männern über den Lärm beschwert hatte, begannen diese, ihn unter anderem mit einem Messer zu bedrohen. Sie verfolgten ihn bis zur Hausnummer 26, wo sie ihm seinen Stoffbeutel mitsamt Geldbörse entrissen. Dann flüchteten sie über den Seipelweg.
Die drei Männer werden wie folgt beschrieben:
- circa 17 bis 25 Jahre alt
- circa 1,70 bis 1,80 m groß
- Bekleidung Person 1: weißes Hemd, dunkle Stoffhose
- Bekleidung Person 2: dunkle Jacke, dunkle Hose
- Bekleidung Person 3: dunkle Jacke mit weißen Streifen, dunkle Hose
In beiden Fällen ermittelt die Kriminalpolizeiinspektion jetzt wegen eines Raubdeliktes. Zeugen sollen sich unter der Nummer 034196646666 melden.
Titelfoto: TAG24/Nico Zeißler