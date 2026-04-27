Auf A4-Parkplatz: Diebe zapfen mehrere hundert Liter Diesel ab

Dresden - Unbekannte Täter haben am Wochenende ihr Unwesen auf zwei A4-Rastplätzen getrieben. Die Polizei bittet in beiden Fällen die Bevölkerung um Mithilfe.

Auf einem Parkplatz an der A4 haben Unbekannte mehrere Hundert Liter Diesel abgezapft. (Symbolbild) © Bernd Thissen/dpa

Zwischen Samstagnachmittag, 15.20 Uhr und Sonntagmorgen, 5 Uhr wurden auf dem Parkplatz "Am Wacheberg" an der Bundesautobahn Richtung Görlitz Diesel im Wert von rund 800 Euro geklaut.

Die Diebe brachen dafür den Tank eines Lasters auf und zapften circa 400 Liter Kraftstoff ab.

Eine Streife der Autobahnpolizei nahm die Anzeige auf. Die Ermittler suchen nun nach Hinweisen, die den Diebstahl aufklären könnten.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizeiinspektion unter der Telefonnummer 03591/3670 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.