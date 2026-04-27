Auf A4-Parkplatz: Diebe zapfen mehrere hundert Liter Diesel ab
Dresden - Unbekannte Täter haben am Wochenende ihr Unwesen auf zwei A4-Rastplätzen getrieben. Die Polizei bittet in beiden Fällen die Bevölkerung um Mithilfe.
Zwischen Samstagnachmittag, 15.20 Uhr und Sonntagmorgen, 5 Uhr wurden auf dem Parkplatz "Am Wacheberg" an der Bundesautobahn Richtung Görlitz Diesel im Wert von rund 800 Euro geklaut.
Die Diebe brachen dafür den Tank eines Lasters auf und zapften circa 400 Liter Kraftstoff ab.
Eine Streife der Autobahnpolizei nahm die Anzeige auf. Die Ermittler suchen nun nach Hinweisen, die den Diebstahl aufklären könnten.
Zeugen werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizeiinspektion unter der Telefonnummer 03591/3670 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.
Nach Diebstählen: Autobahnpolizei sucht Zeugen
An der A4-Rastanlage "Oberlausitz Süd" (Richtung Görlitz) schlugen Kriminelle in der Nacht zum Sonntag zu.
Zwischen Samstag 19 Uhr und Sonntag 12 Uhr hatten sich die Täter an einem Auflieger einer Sattelzugkombination zu schaffen gemacht und 13 Europaletten gestohlen.
Diese waren in zwei Metallbehältnissen gelagert und haben einen Wert von rund 325 Euro.
Hinweise zum Diebstahl nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 03591/3670 oder in jeder anderen Polizeidienststelle an.
Titelfoto: Bernd Thissen/dpa