Hass-Schmierereien in Berlin-Pankow: Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung!
Berlin - In Berlin-Pankow haben bislang Unbekannte am vergangenen Wochenende mehrfach antisemitische Schmierereien hinterlassen. Nun sucht die Polizei nach Zeugen.
Zwischen Samstag, 22 Uhr, und Sonntag, 13.45 Uhr, sowie in der Nacht zum 11. April beschmierten die Personen Hauswände in der Ueckermünder Straße mit Parolen wie "Kill all Jews" und verfassungsfeindlichen Symbolen, darunter Hakenkreuze.
Nun suchen die Ermittler nach Hinweisen aus der Bevölkerung.
Sie wollen wissen, wer in dem Zeitraum die Taten beobachtet hat und Hinweise zu den Tätern geben kann.
Auch, wer andere sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten sich zu melden.
Wer helfen kann, wird gebeten, sich an den Polizeilichen Staatsschutz im Bayernring 44 in 12101 Berlin-Tempelhof unter der Telefonnummer (030) 4664-953528 zu wenden. Alternativ kann eine Mail geschrieben oder das Hinweisformular im Internet genutzt werden.
Titelfoto: Jens Kalaene/dpa