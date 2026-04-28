Hass-Schmierereien in Berlin-Pankow: Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung!

Berlin - In Berlin-Pankow haben bislang Unbekannte am vergangenen Wochenende mehrfach antisemitische Schmierereien hinterlassen . Nun sucht die Polizei nach Zeugen .

Die Ermittler erhoffen sich Hinweise aus der Bevölkerung. (Symbolbild) © Jens Kalaene/dpa

Zwischen Samstag, 22 Uhr, und Sonntag, 13.45 Uhr, sowie in der Nacht zum 11. April beschmierten die Personen Hauswände in der Ueckermünder Straße mit Parolen wie "Kill all Jews" und verfassungsfeindlichen Symbolen, darunter Hakenkreuze.

Nun suchen die Ermittler nach Hinweisen aus der Bevölkerung.

Sie wollen wissen, wer in dem Zeitraum die Taten beobachtet hat und Hinweise zu den Tätern geben kann.

Auch, wer andere sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten sich zu melden.