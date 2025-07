Vandalismus im Großen Garten: Zig Bänke mit Parolen beschmiert

Dresden - Für Palästina, gegen Neonazis und so weiter: In den vergangenen Tagen wurden zahlreiche Bänke im Großen Garten mit allerlei Parolen beschmiert. Nun sucht die Polizeidirektion Dresden nach Zeugen .

Alles in Kürze

"Freiheit für Palästina" steht unter anderem auf Englisch auf einer der Bänke. © Norbert Neumann

Seit dem 4. Juli wurden neben dem Großen Garten auch in der Florian-Geyer-Straße mehrere Schmierereien mit Bezug zum Gaza-Konflikt hinterlassen.

"Unter anderem beschrieben sie die Sitzflächen und Lehnen von zwölf Bänken im Bereich des Carolasees mit weißer Farbe", so die Polizei.

An der Florian-Geyer-Straße sprühten die Täter Symbole und Sprüche an eine Hauswand und an Container.