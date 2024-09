18.09.2024 08:05 5.241 48 Stunden nach Detonation vor Party-Club: Weitere Explosion in Köln - eine Person verletzt!

Erneute Explosion in Köln! Rund 48 Stunden nach der Detonation am Montag hat es am frühen Mittwochmorgen gegen 5 Uhr erneut geknallt.

Von Frederick Rook

Köln - Erneute Explosion in Köln! Rund 48 Stunden nach der Detonation am Montag hat es am frühen Mittwochmorgen gegen 5 Uhr erneut geknallt. In der Kölner Innenstadt ist es am Mittwochmorgen erneut zu einer Explosion. (Symbolbild) © Bildmontage: Bernd Thissen/dpa, Jonas Walzberg/dpa Der Tatort befindet sich in der Ehrenstraße und damit nur wenige Hundert Meter vom vorherigen Anschlagsziel auf dem Hohenzollernring entfernt. Wie die Polizei mitteilte, konnte der entstehende Brand schnell gelöscht werden. Ein Passant soll leicht verletzt worden sein. Das betroffene Bekleidungsgeschäft wurde stark verwüstet. Fensterscheiben barsten, Decken und Verkleidungen stürzten herab. Köln Heiße Tage nehmen drastisch zu: So bereitet sich Köln auf das Tropen-Szenario vor In dem Gebäude befinden sich sowohl Geschäfts- als auch Wohnräume. Die Bewohner wurden aus dem Schlaf gerissen. Bereits am Montag hatte es vor dem Seiteneingang des "Vanity Club Cologne" eine Explosion gegeben, bei der ein 53 Jahre alter Mann leicht verletzt wurde. Polizei prüft Zusammenhang mit Explosion am Montag Offenbar wurde bei dem neuerlichen Anschlag genau wie am Montagmorgen eine brennbare Flüssigkeit verwendet, um die Explosion herbeizuführen. Ob erneut die sogenannte "Mocro Mafia" dahintersteckt, ist derzeit noch völlig unklar. Die Polizei sucht weiterhin mit Fotos nach dem Tatverdächtigen. Ob ein Zusammenhang zwischen beiden Fällen bestehe, sei nun Teil der Ermittlungen. Erstmeldung: 18. September, 7.43 Uhr; zuletzt aktualisiert: 8.05 Uhr

Titelfoto: Bildmontage: Bernd Thissen/dpa, Jonas Walzberg/dpa