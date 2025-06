Aus für mehrere Kioske in Köln: Stadt greift durch

Köln - In vier Kiosken in den Stadtteilen Kalk und Mülheim ist jetzt Schluss mit lustig: Die Stadt macht die Läden wegen Jugendschutz-Verstößen und jeder Menge Ärger mit den Betreibern dicht.

Alle verkauften wiederholt Alkohol, Tabak und sogar Snus (Schnupftabak, in Deutschland komplett verboten) an Minderjährige. Obendrauf folgten E-Zigaretten ohne EU-Zulassung.

Bei zwei großen Kontrollen im Juni rückten Ordnungsamt und Polizei gemeinsam an und stellten dabei so viele Verstöße fest, dass die vier Läden kurzerhand geschlossen wurden.

Snus (Schnupftabak) ist in Deutschland und der Europäischen Union (mit Ausnahme von Schweden) aufgrund gesundheitlicher Bedenken und der EU-Tabakrichtlinie verboten. (Archivbild) © Paul Wennerholm/TT NEWS AGENCY/AP/dpa

Hinzu kommen für die ehemaligen Besitzer fette Bußgelder und eine klare Ansage der Stadt. Schon in der Vergangenheit mussten sie fünfstellige Summen blechen, offenbar ohne Lerneffekt.

Mit diesen Maßnahmen sendet die Stadt Köln eine Kampfansage an Kiosk-Betreiber, die sich nicht an die Regeln halten wollen - besonders wenn es um das Thema Jugendschutz geht. Die Quote an Verstößen sei besorgniserregend hoch.

Deshalb testet das Ordnungsamt seit Ende 2024 gezielt Spätis in der ganzen Stadt. Die Botschaft ist klar: Wer mit illegalem Kram oder jugendgefährdenden Produkten auffliegt, riskiert, den kompletten Laden dichtgemacht zu bekommen.