Aus JVA Euskirchen getürmt: Polizei fahndet nach 31-jährigem "Knast-King"

Der Eingang zur Justizvollzugsanstalt Euskirchen. Der 31-jährige Flüchtige soll aus dem Hafturlaub nicht zurückgekehrt sein. © Sebastian Klemm/dpa

Das bestätigte die Leiterin der JVA, Jennifer Rybarczyk, der Deutschen Presseagentur (dpa). "Bild" hatte zuvor über den Fall berichtet.

Laut "Kölner Stadt-Anzeiger" handelte es sich um einen Weihnachtsausgang, den der 31-Jährige zur Flucht genutzt hatte. Die FDP will den Fall zum Thema im Rechtsausschuss des Landtags machen.

Laut der JVA-Leiterin war der Inhaftierte am 26. Dezember "aus einem genehmigten Langzeitausgang über die Weihnachtsfeiertage nicht hierher zurückgekehrt." Bei positiver Sozialprognose wäre für den Mann eigentlich eine Entlassung in etwa einem Jahr in Betracht gekommen, so die JVA-Leiterin.

Der Mann, der wegen Drogendelikten inhaftiert ist, sei seit etwa einem Jahr im offenen Vollzug in Euskirchen gewesen. Nach "Bild"-Informationen kannte man ihn in der JVA als "Knast-King". So soll er auch während der Haft gerne mit seinem Audi Q8, Luxus-Uhren und teurer Markenkleidung von Louis Vuitton geprotzt haben.

Während seiner Hafturlaube soll er zudem in einer Kölner Villa gelebt und regelmäßig auf der Königsallee in Düsseldorf geshoppt haben. Alles, laut "Bild", finanziert durch Drogengeschäfte, die der 31-Jährige bei Freigängen und sogar aus der JVA heraus abgewickelt haben soll.