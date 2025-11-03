AWB stellt neue Tauschbörse in Köln vor: Hier könnt Ihr alte Schätze umsonst ergattern - oder loswerden

Köln - Die Kölner Abfallwirtschafts-Betriebe (AWB) haben ihre digitale Tauschbörse einem Relaunch unterzogen. Wer sich in Köln von unliebsamen Dingen trennen will oder auf der Suche nach etwas Gebrauchtem ist, kann sich ab sofort durch die Plattform klicken.

Auf der neuen Online-Gebrauchtwarenbörse der AWB können neben alten Möbeln und Spielzeug auch aussortierte Kleidung und Schuhe angeboten werden. (Symbolbild) © Patrick Pleul/dpa

Die neue Tausch- und Verschenk-Plattform ersetzt die bisherige AWB-Tauschbörse und ist ab Dienstag unter www.tauschboerse.koeln erreichbar, wie eine AWB-Sprecherin erklärte.

Nutzer können sich demnach kostenlos bei der Online-Gebrauchtwarenbörse registrieren, eigene Anzeigen erstellen und so unkompliziert mit Interessierten in Kontakt treten. Getauscht oder verschenkt werden dabei nicht nur Möbel, Kleidung oder Bücher, sondern auch diverse andere Gebrauchsgegenstände.

"Alles, was noch gut erhalten ist, kann angeboten und getauscht werden", informierte das Unternehmen.

Die Idee, die dahintersteckt, ist laut AWB der Gedanke an die Nachhaltigkeit. "Durch das Tauschen und Verschenken von gut erhaltenen Gegenständen kann jede Kölner Bürgerin und jeder Kölner Bürger einen aktiven Beitrag dazu leisten, Müllmengen in Köln zu reduzieren und somit die Umwelt zu schonen", heißt es auf der AWB-Website.