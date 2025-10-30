Jugend immer brutaler und krimineller: Neue Studie aus Köln schlägt Alarm

Düsseldorf - Neuesten Zahlen von Forschern der Uni Köln zufolge hat die Kriminalität unter Jugendlichen zuletzt deutlich zugenommen. Woran liegt das?

Bei der Präsentation der Studie zur Jugendkriminalität war auch NRW-Innenminister Herbert Reul (l.) dabei. © David Young/dpa

Gewalttätigere Eltern, gestiegene psychische Belastungen, weniger Selbstkontrolle und weniger Angst vor Strafen: Das sind nach Angaben von Forschern mögliche Ursachen für die gestiegene Kinder- und Jugendkriminalität.

Wissenschaftler der Uni Köln unter Leitung von Professor Clemens Kroneberg waren den Ursachen nachgegangen und auf zum Teil beunruhigende Befunde gestoßen.

Sie hatten die offiziellen Zahlen der Kriminalitätsstatistik durch eine sogenannte Dunkelfeldstudie ergänzt, für die 3800 Schüler der siebten bis neunten Klasse an 27 Schulen in drei NRW-Städten befragt wurden.

Auffällig dabei: Die psychische Belastung der Schüler, besonders der Mädchen, nahm deutlich zu, ihre Selbstkontrolle deutlich ab. Fast jedes zweite Mädchen klagte über Angst und Depression. So sei die Straffälligkeit der Mädchen stärker gestiegen als die der Jungen, obwohl Mädchen nach wie vor deutlich seltener straffällig werden.