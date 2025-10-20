Tödlicher Unfall: Leiter des Kölner Domforums verunglückt

Köln - Der Leiter des Kölner Domforums, Rainer Tüschenbönner (†62), ist bei einem Wanderurlaub tödlich verunglückt. Das teilte das Kultur- und Informationszentrum der katholischen Kirche in Köln mit.

Rainer Tüschenbönner (†62), der Leiter des Kölner Domforums, ist bei einem Wanderurlaub tödlich verunglückt. © Domforum Köln/dpa

Man sei fassungslos und trauere um den 62-Jährigen, der auch Leiter des Katholischen Bildungswerks Köln war und Ehefrau und Kinder hinterlasse.

Tüschenbönner habe das Domforum als dessen Leiter seit 2011 maßgeblich geprägt, es "zu einem Leuchtturm der Kirchen in Köln" gemacht, würdigte Stadtdechant Robert Kleine (58) in einer Mitteilung.

Die kürzlich eröffnete "Himmelsleiter" - eine Installation der Wiener Künstlerin Billi Thanner an der Fassade des Domforums - sei sein letztes Herzensprojekt gewesen.