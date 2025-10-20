Tödlicher Unfall: Leiter des Kölner Domforums verunglückt
Von Yuriko Wahl-Immel
Köln - Der Leiter des Kölner Domforums, Rainer Tüschenbönner (†62), ist bei einem Wanderurlaub tödlich verunglückt. Das teilte das Kultur- und Informationszentrum der katholischen Kirche in Köln mit.
Man sei fassungslos und trauere um den 62-Jährigen, der auch Leiter des Katholischen Bildungswerks Köln war und Ehefrau und Kinder hinterlasse.
Tüschenbönner habe das Domforum als dessen Leiter seit 2011 maßgeblich geprägt, es "zu einem Leuchtturm der Kirchen in Köln" gemacht, würdigte Stadtdechant Robert Kleine (58) in einer Mitteilung.
Die kürzlich eröffnete "Himmelsleiter" - eine Installation der Wiener Künstlerin Billi Thanner an der Fassade des Domforums - sei sein letztes Herzensprojekt gewesen.
Die Polizei hatte zuvor von einem rund 100 Meter tiefen Sturz eines 62-jährigen Wanderers beim Gipfelaufstieg am Tegelberg im Allgäu berichtet. Rettungskräfte hätten trotz Reanimationsmaßnahmen von Ersthelfern nur seinen Tod feststellen können.
Titelfoto: Domforum Köln/dpa