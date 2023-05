Baumängel an Kölner Schulen: Schüler, Eltern und Lehrer gehen auf die Straße

Köln - Am Dienstag wollen Schüler, Eltern und Lehrer auf Baumängel an Schulen im Kölner Norden aufmerksam machen.

Mit der Aktion soll auf teilweise seit langer Zeit bestehende Mängel an der Ausstattung von Schulen hingewiesen werden. (Symbolbild) © Uwe Anspach/dpa

Die "schulische Exkursion" genannte Aktion soll im Kölner Stadtteil Chorweiler vor dem Bezirksrathaus (12 Uhr) stattfinden.

Nach Angaben der Organisatoren sind das örtliche städtische Heinrich-Mann-Gymnasium, eine Grundschule und zwei weitere Schulen beteiligt.

Mit der Aktion soll auf teilweise seit langer Zeit bestehende Mängel an der Ausstattung von Schulen hingewiesen werden.

In einem eigens komponierten Lied werden marode Technik und defekte Leitungen besungen. So müssten an dem Gymnasium Physik-, Chemie- und Biologieräume seit langem modernisiert werden, doch es geschehe nichts, sagte ein Elternvertreter.