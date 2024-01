Droht das nächste Verkehrschaos? Vollsperrung auf Leverkusener Autobahnbrücke geplant

So kann die A59 zwischen dem Autobahndreieck Monheim-Süd und der Zufahrt an der Leverkusener Rheinallee in beide Richtungen nicht genutzt werden.

Die A1-Autobahnbrücke wird vom 19. Januar (22 Uhr) bis zum 5. Februar voll gesperrt (Symbolbild). © Daniel Bockwoldt/dpa

Während der Bauarbeiten sind zwei großräumige Umleitungsstrecken geplant. So führt eine Ausweichroute laut ADAC im Norden in beiden Richtungen über die A46-Rheinbrücke in Düsseldorf Flehe. Im Süden müssen Autofahrer auf die A4-Brücke in Köln-Rodenkirchen ausweichen.

Im Norden von Köln führt die Umleitung von Süden aus kommend dann ab dem Kreuz Köln-Nord über die A57 und die A46 in Richtung Düsseldorf und dann über die A3 wieder auf die A1.

Ursprünglich sollte die Sperrung lediglich zehn Tage andauern. Dadurch, dass die geplanten Arbeiten jedoch stark witterungsabhängig sind, wurde die Frist jedoch auf 17 Tage verlängert.

Fußgänger und Radfahrer können die alte Rheinbrücke auch während der Bauarbeiten nutzen. Lediglich kurze Sperrungen sind möglich.