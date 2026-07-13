Schwerlastverkehr soll gestoppt werden: A4 bei Köln für Aufbau von Schrankenanlage gesperrt
Köln - Zum Schutz der Autobahnbrücke zwischen den A4-Anschlussstellen Köln-Klettenberg und Köln-Eifeltor dürfen Fahrzeuge mit einem Gewicht von über 44 Tonnen das Bauwerk seit Ende April nicht mehr überfahren. Damit das eingehalten wird, wird nun eine Schrankenanlage errichtet.
Aus diesem Grund ist das betreffende Teilstück der Autobahn noch bis Donnerstagabend gesperrt, wie die zuständige Autobahn GmbH des Bundes am Montag mitteilt. Demnach befinde sich die Baustelle bislang im Zeitplan.
Durch die Maßnahme soll künftig die Einhaltung der Gewichtsbegrenzung für alle Fahrspuren sichergestellt werden.
"Hintergrund ist, dass dort weiterhin zu viele und zu schwere Lkw mit zu geringem Abstand unterwegs sind", heißt es dazu von der Autobahn GmbH.
Sobald die Schranke in Betrieb ist, werden die beiden linken Fahrspuren demnach weiterhin für Autos bis 3,5 Tonnen befahrbar sein, während Lastwagen bis 44 Tonnen den rechten Fahrstreifen nutzen müssen.
Schwerlastverkehr muss A4 in Richtung Olpe bereits an Abfahrt Klettenberg verlassen
Fahrzeuge mit einem Gewicht von über 44 Tonnen müssen die Autobahn hingegen weiterhin bereits an der Anschlussstelle Köln-Klettenberg verlassen. Eine Auffahrt auf die A4 ist für sie hier nicht möglich, so die Autobahn GmbH.
Von der Einschränkung ist allerdings nur die Fahrtrichtung Olpe betroffen. Der Schwerverkehr in Richtung Aachen wird über den Anbau von 1993 geleitet, der keine Schäden aufweist.
Titelfoto: Henning Kaiser/dpa