Schwerlastverkehr soll gestoppt werden: A4 bei Köln für Aufbau von Schrankenanlage gesperrt

Köln - Zum Schutz der Autobahnbrücke zwischen den A4-Anschlussstellen Köln -Klettenberg und Köln-Eifeltor dürfen Fahrzeuge mit einem Gewicht von über 44 Tonnen das Bauwerk seit Ende April nicht mehr überfahren . Damit das eingehalten wird, wird nun eine Schrankenanlage errichtet.

Bis Donnerstag ist die Autobahnbrücke über die A4 zwischen den Anschlussstellen Köln-Klettenberg und Köln-Eifeltor für den Verkehr gesperrt. (Archivbild) © Henning Kaiser/dpa

Aus diesem Grund ist das betreffende Teilstück der Autobahn noch bis Donnerstagabend gesperrt, wie die zuständige Autobahn GmbH des Bundes am Montag mitteilt. Demnach befinde sich die Baustelle bislang im Zeitplan.

Durch die Maßnahme soll künftig die Einhaltung der Gewichtsbegrenzung für alle Fahrspuren sichergestellt werden.

"Hintergrund ist, dass dort weiterhin zu viele und zu schwere Lkw mit zu geringem Abstand unterwegs sind", heißt es dazu von der Autobahn GmbH.

Sobald die Schranke in Betrieb ist, werden die beiden linken Fahrspuren demnach weiterhin für Autos bis 3,5 Tonnen befahrbar sein, während Lastwagen bis 44 Tonnen den rechten Fahrstreifen nutzen müssen.