Bauarbeiten in Köln: Sperrung an Severinsbrücke sorgt für Umleitungen

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In Köln müssen sich Autofahrer ab sofort auf Einschränkungen einstellen: An der Abfahrt Severinsbrücke kommt es wegen Bauarbeiten zu Sperrungen und Umleitungen.

Von Alina Eultgem

Köln - In Köln müssen sich Autofahrer ab sofort auf Einschränkungen einstellen: An der Abfahrt der Severinsbrücke in Höhe Follerstraße kommt es wegen Bauarbeiten zu Sperrungen und Umleitungen.

Wegen eines Hohlraums an der Abfahrt der Severinsbrücke in Höhe Follerstraße kommt es aktuell zu Sperrungen und Umleitungen für den Verkehr. (Archivbild)
Wegen eines Hohlraums an der Abfahrt der Severinsbrücke in Höhe Follerstraße kommt es aktuell zu Sperrungen und Umleitungen für den Verkehr. (Archivbild)  © --/dpa

Grund dafür ist laut Stadt ein Hohlraum in der Fahrbahn, der im Rahmen einer Sofortmaßnahme beseitigt werden muss. Deshalb ist die Geradeausspur in Richtung Kleine Witschgasse aktuell komplett gesperrt.

Auch für den Rechtsabbieger gibt es Einschränkungen: Lkw über 3,5 Tonnen werden großräumig umgeleitet. Das Ganze über Tel-Aviv-Straße, Blaubach, Mühlenbach, am Malzbüchel und weiter Richtung Leystapel.

Autos werden hingegen über die Follerstraße geführt.

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Die Stadt will die Straße bereits am Mittwoch provisorisch mit einer Asphalttragschicht schließen, damit der Verkehr über das lange Wochenende wieder rollen kann.

Ganz erledigt ist die Sache damit aber noch nicht: In der kommenden Woche steht noch die endgültige Deckensanierung an. Dafür muss die Geradeausspur am Montag und Dienstag zeitweise erneut voll gesperrt werden.

Autofahrer sollten sich also weiterhin auf Verzögerungen einstellen.

Titelfoto: --/dpa

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