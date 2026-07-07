Ab Mittwochabend: Einschränkungen auf A1 bei Köln angekündigt

Köln - Autofahrer müssen in den nächsten Nächten mit Einschränkungen auf der A1 bei Köln rechnen.

Die Autobahn GmbH muss die Fahrbahn rund um die A1-Anschlussstelle Köln-Bocklemünd sanieren. (Symbolbild) © Thomas Frey/dpa

Wie die Autobahn GmbH am Dienstag mitteilt, muss die Ausfahrt von der A1 in Richtung Koblenz in der Anschlussstelle Köln-Bocklemünd in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag sowie von Donnerstag auf Freitag jeweils zwischen 19 Uhr und 6 Uhr gesperrt werden.

Darüber hinaus ist die Autobahn im betreffenden Zeitraum auf nur eine Spur verengt.

Grund dafür sind notwendige Sanierungsarbeiten sowie die Beseitigung von Schäden an der Fahrbahn.