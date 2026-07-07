Ab Mittwochabend: Einschränkungen auf A1 bei Köln angekündigt
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Köln - Autofahrer müssen in den nächsten Nächten mit Einschränkungen auf der A1 bei Köln rechnen.
Wie die Autobahn GmbH am Dienstag mitteilt, muss die Ausfahrt von der A1 in Richtung Koblenz in der Anschlussstelle Köln-Bocklemünd in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag sowie von Donnerstag auf Freitag jeweils zwischen 19 Uhr und 6 Uhr gesperrt werden.
Darüber hinaus ist die Autobahn im betreffenden Zeitraum auf nur eine Spur verengt.
Grund dafür sind notwendige Sanierungsarbeiten sowie die Beseitigung von Schäden an der Fahrbahn.
Während der Sperrung empfiehlt die Autobahn GmbH eine Umleitung über die Anschlussstelle Lövenich. Diese ist mit wie gewohnt mit rotem Punkt ausgeschildert.
Titelfoto: Thomas Frey/dpa