Verkehrschaos droht: Stadt Köln sperrt Teile der Zoobrücke für mehrere Wochen

Köln - Den Kölner Pendlerinnen und Pendlern droht in den kommenden Wochen ein Verkehrschaos. Denn die für die Stadt so wichtige Zoobrücke über den Rhein wird auf ihren Zustand überprüft und muss dafür mit Unterbrechungen ab Montag teilweise gesperrt werden.

Die Kölner Zoobrücke ist eine wichtigste Verkehrsachse über den Rhein. Wegen einer Zustandsüberprüfung muss sie in den nächsten Wochen immer wieder in Teilen gesperrt werden. (Archivbild) © IMAGO / Guido Schiefer

Das teilte die Stadt mit. Während der Sperrungen werden marode Bauteile der wichtigen Verkehrsader über den Rhein überprüft.

Das sei notwendig, um genauer festzustellen, wie sanierungsbedürftig die Zoobrücke tatsächlich ist. Die erste Sperrung startet demnach am Montag, 7. Oktober, ab 9 Uhr. Dabei werden die Auf- und Abfahrt an der Straße des 17. Juni im Stadtteil Kalk überprüft. Die jeweils rechte Fahrspur wird in beide Fahrtrichtungen bis zum Freitag, 11. Oktober, gesperrt.

Am 10. Oktober wird dann die Abfahrtsrampe in Richtung Straße des 17. Juni ab 9 Uhr teilweise dicht gemacht. Die Arbeiten dauern bis 17 Uhr. Der Verkehr kann zwar an der Sperrung vorbeifließen, allerdings ist mit erheblichen Einschränkungen und Verzögerungen zu rechnen.

Weiter gehts dann am Dienstag, 15. Oktober bis Freitag, 18. Oktober, dann ist ebenfalls wieder die rechte Fahrspur in beide Richtungen gesperrt. Allerdings sind diese Sperrungen in der Zeit zwischen 22 und 5 Uhr pendel-freundlich terminiert.

Zum Abschluss der Überprüfungen wird dann nochmal am 4. November die rechte Fahrbahnseite in beide Richtungen dicht sein. Von 8 bis 17 Uhr wird auch die Abfahrt zur Straße des 17. Juni geschlossen bleiben.