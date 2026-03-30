Als Beamte das Gepäck dieses 18-Jährigen kontrollieren, landet er sofort auf der Wache
Köln - Im Gepäck eines 18-Jährigen hat die Polizei am Flughafen Köln/Bonn einen verbotenen Gegenstand entdeckt. Der junge Mann muss sich nun auf rechtliche Konsequenzen einstellen.
Wie ein Sprecher der Bundespolizei am Montag berichtete, war der 18-Jährige in den frühen Morgenstunden des vergangenen Samstags (28. März) bei der Luftsicherheitskontrolle aufgefallen.
Demnach entdeckte eine Beamtin bei der Kontrolle einen verdächtigen Gegenstand im Handgepäck des 18-Jährigen, der sich schließlich als Schlagring entpuppte.
Diese zählen zu den verbotenen Gegenständen nach dem Waffengesetz - gegen den Heranwachsenden wurde daher ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.
"Darüber hinaus besteht der Verdacht einer Ordnungswidrigkeit nach dem Luftsicherheitsgesetz", berichtete der Sprecher.
Nachdem der Schlagring als Beweismittel sichergestellt und die polizeilichen Maßnahmen abgeschlossen worden waren, durfte der junge Mann die Dienststelle der Polizei wieder verlassen.
Wohin er ursprünglich samt des Schlagringes im Gepäck fliegen wollte, blieb unklar.
Titelfoto: Bildmontage: Christophe Gateau/dpa, Bundespolizei