Als Beamte das Gepäck dieses 18-Jährigen kontrollieren, landet er sofort auf der Wache

Köln - Im Gepäck eines 18-Jährigen hat die Polizei am Flughafen Köln/Bonn einen verbotenen Gegenstand entdeckt. Der junge Mann muss sich nun auf rechtliche Konsequenzen einstellen.

Bei der Gepäckkontrolle des 18-Jährigen fiel den Beamten sofort ein verdächtiger Gegenstand ins Auge. (Symbolbild) © Christophe Gateau/dpa

Wie ein Sprecher der Bundespolizei am Montag berichtete, war der 18-Jährige in den frühen Morgenstunden des vergangenen Samstags (28. März) bei der Luftsicherheitskontrolle aufgefallen.

Demnach entdeckte eine Beamtin bei der Kontrolle einen verdächtigen Gegenstand im Handgepäck des 18-Jährigen, der sich schließlich als Schlagring entpuppte.

Diese zählen zu den verbotenen Gegenständen nach dem Waffengesetz - gegen den Heranwachsenden wurde daher ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

"Darüber hinaus besteht der Verdacht einer Ordnungswidrigkeit nach dem Luftsicherheitsgesetz", berichtete der Sprecher.