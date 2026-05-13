Spektakuläre Wende: Waren Dritte bei Fake-Geiselnahme beteiligt?

Düsseldorf - Im Fall einer vorgetäuschten Geiselnahme über das Internet vergangene Woche in Düsseldorf deuten die Ermittlungen in eine neue Richtung.

Spezialeinheiten der Polizei nahmen in Düsseldorf einen 16-Jährigen wegen einer vorgetäuschten Geiselnahme fest. (Symbolbild) © Marius Becker/dpa

Spezialeinheiten hatten am vergangenen Donnerstag einen polizeibekannten 16-Jährigen in seiner Wohnung im Düsseldorfer Stadtteil Hamm überwältigt und festgenommen, weil sie davon ausgegangen waren, er habe in einem anonymen Online-Chat eine Geiselnahme vorgetäuscht, um Geld zu erpressen.

"Diese Verdachtslage kann jedoch so nicht weiter begründet werden", teilte die Polizei nun mit.

Nach Auswertung digitaler Spurenträger, Durchführung von Vernehmungen und aktuellem Erkenntnisstand gehe man vielmehr davon aus, dass das Geschehen durch Tathandlungen Dritter von außen provoziert worden sei.

Die Ermittlungen in der Sache dauerten an, hieß es weiter.