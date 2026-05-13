Tödlicher Überfall auf Senior: Polizei nimmt zwei Männer fest

Köln - Nach einem mutmaßlichen tödlichen Überfall auf einen 93-Jährigen in Köln hat die Polizei zwei Tatverdächtige festgenommen.

Nach dem tödlichen Überfall auf einen 93-Jährigen in Köln hat die Polizei zwei Männer festgenommen. (Symbolbild) © Soeren Stache/dpa

Den Männern im Alter von 30 und 59 Jahren wird vorgeworfen, den Rentner ermordet zu haben, wie die Polizei mitteilte. Sie seien durch Spuren am Tatort identifiziert worden.

Der 93-Jährige war vor rund einer Woche tot in seinem Einfamilienhaus gefunden worden. Die Ermittler gingen davon aus, dass sich ein oder mehrere Täter zuvor Zutritt zu dem Gebäude verschafft hatten. Anschließend sollen sie den Mann angegriffen haben und mit Beute geflüchtet sein.

Der 30 Jahre alte Tatverdächtige wurde nach Angaben der Ermittler geschnappt, als Streifenwagen-Polizisten zufällig auf ihn aufmerksam wurden.

Er soll mit seinem Auto auf einem Autobahnstandstreifen geparkt haben. Als die Beamten ihn kontrollieren wollten, sei er losgefahren. Wenig später wurde er festgenommen. Dabei stellte sich heraus, dass nach ihm gefahndet wurde.