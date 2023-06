02.06.2023 16:22 Anwohner finden Leiche in Kölner Park! Mordkommission ermittelt

Schockierende Szenen in Köln! Im Stadtteil Bilderstöckchen haben Anwohner am Freitagnachmittag eine Leiche in einer Parkanlage entdeckt.

Von Maurice Hossinger

Köln - Im Kölner Stadtteil Bilderstöckchen haben Anwohner am heutigen Freitagnachmittag eine Leiche in einem Park auf der Geldernstraße entdeckt! Nahe dieser Parkbank soll die Leiche gefunden worden sein. © Vincent Kempf Ersten Ermittlungen zufolge gäbe es aktuell Hinweise, die auf eine "äußerliche Gewalteinwirkung hindeuten könnten" teilte die Polizei mit. Noch ist völlig unklar, wer für den Tod der noch nicht identifizierten Person verantwortlich ist. Binnen weniger Stunden hat die Polizei eine Mordkommission eingeleitet, die nun auf die Mithilfe von möglichen Zeugen angewiesen ist. Wer also etwas Verdächtiges rund um die Parkanlage beobachtet habe oder andere wichtige Hinweise liefern kann, soll sich telefonisch unter 02212290 bei der Polizei melden. Die Polizei sperrte den Park weiträumig ab. © Vincent Kempf Die Ermittlungen dauern weiter an und sollen Hintergründe zur Tat klären. Mit einem Ergebnis der in Auftrag gegebenen Obduktion der Leiche ist nicht vor Montagnachmittag zu rechnen, teilten die Beamten mit.

Titelfoto: Vincent Kempf