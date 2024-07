25.07.2024 16:56 Autofahrer brettert Polizei davon: Vierbeiner erschnüffelt ihn an kuriosem Ort

Eine Verfolgungsjagd in Köln endete für einen 31-Jährigen am Mittwoch an einem ungewöhnlichen Ort.

Von Maurice Hossinger

Köln - Nach einer kurzen Verfolgungsjagd in Köln hat die Polizei Dank freundlicher Mithilfe eines Vierbeiners am Mittwochabend einen flüchtigen Autofahrer geschnappt. Ein fleißiger Polizeihelfer auf vier Pfoten kam dem flüchtigen Autofahrer schließlich auf die Schliche. © Mohssen Assanimoghaddam/dpa Gegen 18.45 Uhr war der 31-Jährige den Beamten im Rahmen einer Verkehrskontrolle auf der Frankfurter Straße erstmals über den Weg gelaufen. Statt sein Auto allerdings abzustellen, trat der junge Mann aufs Gas und bretterte über die A559 davon. In einer Sackgasse im Bereich der Straße "Am Blauen Stein" endete schließlich seine Fahrt, sodass er zu Fuß weiterlaufen musste. Köln Crime Jugendlicher zockt Opfer mit perfider Masche ab: Jetzt sucht die Polizei nach dem Krücken-Betrüger Nur ein paar Minuten später erwies ein Polizeihund den richtigen Riecher und erschnüffelte den Autofahrer in einer örtlichen Kleingartenanlage. Ersten Ermittlungen zufolge soll er momentan keinen Führerschein haben, teilte die Polizei mit. Ein an Ort und Stelle durchgeführter Drogentest verlief positiv, sodass er nicht nur eine Blutprobe, sondern auch seinen Mercedes abgeben musste.

