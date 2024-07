Jugendlicher zockt Opfer mit perfider Masche ab: Jetzt sucht die Polizei nach dem Krücken-Betrüger

Köln - In der Kölner Altstadt haben in der Nacht zum heutigen Mittwoch unbekannte Diebe ihr Unwesen getrieben und zwei Personen im Alter von 51 und 60 Jahren Halsketten geklaut.

Dem 60-jährigen Opfer zufolge soll ein 1,60 Meter großer und offenbar hinkender Junge ihn an der Ecke Gereonswall/Lübecker Straße nach Zigaretten gefragt haben. Nur Sekundenbruchteile später soll er ihm die Kette vom Hals gerissen und sich Richtung Ebertplatz aufgemacht haben.

Wie das Opfer aussagte, soll der Täter bei der Aktion einen grauen Kapuzenpullover, helle Jeans und Sandalen getragen haben.

Zeugen, welche die beiden Taten in der Nacht beobachtet haben, sollen sich bitte dringend unter 02212290 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de bei den Beamten melden.