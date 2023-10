Auto rast über rote Ampeln: Wilde Verfolgungsjagd endet in Köln, doch Täter entkommen!

Köln - Drei mutmaßliche Einbrecher haben sich zum Wochenstart eine halsbrecherische Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert, die in Neunkirchen-Seelscheid (Rhein-Sieg-Kreis) gestartet und in Köln geendet ist.

Bei der Suche nach den Flüchtigen kam auch ein Hubschrauber zum Einsatz. (Symbolbild) © 123RF/jvdwolf

Sogar ein Hubschrauber kam zum Einsatz. Das verdächtige Trio konnte jedoch entkommen und befindet sich aktuell weiterhin auf der Flucht, wie die Polizei mitteilte.

Demnach sollen die Männer in der Nacht auf den heutigen Montag gegen 2 Uhr in eine Tankstelle an der Zeithstraße in Neunkirchen-Seelscheid eingebrochen sein.

Offenbar warfen sie eine Fensterscheibe mit einem Gullydeckel ein und ließen zahlreiche Zigarettenpackungen mitgehen, die sie in eine große Tasche stopften.

Ein Anwohner war wegen der lauten Geräusche auf die drei Gestalten aufmerksam geworden und hatte den Notruf gewählt. Als die Beamten am Tatort eintrafen, war das Trio bereits in einem roten VW Golf geflüchtet. Dabei fuhren sie einem Streifenwagen, dessen Insassen bereits über die Fahndung informiert war, auf der 507 entgegen.

Die Beamten wendeten augenblicklich und jagten dem Fluchtauto hinterher. Dieses beschleunigte auf dem Weg in Richtung Köln auf mehr als 100 km/h und raste über einige rote Ampeln.