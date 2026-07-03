Bäckerei in Köln überfallen: Polizei fahndet nach bewaffneten Räubern

Köln - Mit einer Schusswaffe haben mehrere Unbekannte am Freitagmorgen eine Bäckerei in Köln überfallen.

Die Polizei fahndet aktuell nach drei bewaffneten Räubern. © Julian Stratenschulte/dpa

Ein Mitarbeiter habe die Beamtinnen und Beamten gegen 4. 50 Uhr nach dem Überfall alarmiert, berichtete eine Sprecherin der Polizei.

Verletzt worden sei niemand, aber die Täter hätten mutmaßlich Bargeld geraubt. Sie seien vermutlich von der Siegburger Straße zu Fuß geflüchtet.

Die Rede ist offenbar von drei Tätern.