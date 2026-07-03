Bäckerei in Köln überfallen: Polizei fahndet nach bewaffneten Räubern
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Von Christine Bähr, Alina Eultgem
Köln - Mit einer Schusswaffe haben mehrere Unbekannte am Freitagmorgen eine Bäckerei in Köln überfallen.
Ein Mitarbeiter habe die Beamtinnen und Beamten gegen 4. 50 Uhr nach dem Überfall alarmiert, berichtete eine Sprecherin der Polizei.
Verletzt worden sei niemand, aber die Täter hätten mutmaßlich Bargeld geraubt. Sie seien vermutlich von der Siegburger Straße zu Fuß geflüchtet.
Die Rede ist offenbar von drei Tätern.
Eine Fahndung nach den Räubern sei zunächst erfolglos geblieben. Wie viel Geld sie erbeuteten, teilte die Polizei nicht mit.
Titelfoto: Julian Stratenschulte/dpa