Frau in Smart hält Polizei zum Narren, auf der A1 reißt der Geduldsfaden

Köln - Auf den Kölner Straßen hat eine 54-Jährige die Polizei in der Nacht zu Donnerstag gewaltig auf Trab gehalten. Kurze Zeit später war die Autofahrerin ihren Lappen los.

Die Polizei hat Ermittlungen gegen die 54-Jährige eingeleitet und beschlagnahmte ihren Führerschein. (Symbolbild) © Monika Skolimowska/dpa

Den Startschuss für den kuriosen Einsatz gab die Fahrerin um 0.45 Uhr auf der Aachener Straße selbst, als sie ohne Licht die Anhaltezeichen der Beamten ignoriert hatte.

Nur wenige Minuten später war die Frau samt Smart auf der A1 Richtung Dortmund unterwegs. Auf Höhe der Anschlussstelle Bocklemünd konnte die Polizei das Auto schließlich auf dem Standstreifen stoppen.

Allerdings: Die 54-Jährige schien derart benebelt, dass sie auf den vor ihr fahrenden Streifenwagen auffuhr. Ein durchgeführter Drogen- und Alkoholtest brachte die Wahrheit ans Licht.