Mann verschafft sich durch Trick Zugang zu Wohnhaus und versucht, 18-Jährige zu vergewaltigen - Festnahme!

Köln - Nach einem sexuellen Übergriff auf eine 18-Jährige in Köln -Niehl konnte die Polizei nun einen Mann (47) festnehmen.

Rund anderthalb Monate nach der Tat hat die Kölner Polizei einen Verdächtigen festnehmen können. (Symbolbild) © Marcus Brandt/dpa

Dem 47-Jährigen wird vorgeworfen, der Teenagerin am Abend des 19. Mai gegen 22.30 Uhr vorgegaukelt zu haben, er sei einer ihrer Nachbarn in dem Mehrfamilienhaus an der Amsterdamer Straße, in dem sie wohnt.

Als die junge Frau den Mann, der nicht über einen festen Wohnsitz verfügt, daraufhin ins Treppenhaus einließ, soll der Verdächtige sie zunächst bedrängt und anschließend versucht haben, sie zu vergewaltigen.

Als die 18-Jährige daraufhin um Hilfe rief und sich zur Wehr setzte, soll der Mann auf sie eingeschlagen haben.

Erst als Nachbarn auf die Situation aufmerksam wurden und einschritten, flüchtete er.