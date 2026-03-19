Bei Raubüberfällen doppelt gescheitert, Opfer bespuckt: Polizei jagt drei Halbstarke

Köln - Nach zwei erfolglosen Raubversuchen auf E-Scootern sucht die Kölner Polizei derzeit nach drei Halbstarken und ist dabei auf Zeugen angewiesen.

In einem der Fälle waren die Tatverdächtigen auf grün-weißen E-Scootern unterwegs. (Symbolbild) © Boris Roessler/dpa

Zum ersten Zwischenfall ist es der Polizei zufolge schon am vergangenen Freitag (13. März) gegen 11.50 Uhr auf der Deutz-Kalker-Straße Richtung Kalk gekommen.

Demnach hätte das Trio - aufgeteilt auf zwei E-Scooter - versucht einem Fußgänger (48) das Handy vom Ohr zu reißen und die Biege zu machen.

Stattdessen wehrte sich der Mann und wurde nur wenige Meter später von den Chaoten bedroht und zur Herausgabe seiner Wertsachen aufgefordert. Als auch dieser Plan nicht aufging, bespuckten die drei den Passanten und brausten davon.

Noch in Sichtweite hatte das Trio das gleiche Spielchen mit einem weiteren Mann abgezogen.

Am vergangenen Montag soll sich ein ähnlicher Fall gegen 14.20 Uhr am Konrad-Adenauer-Ufer abgespielt haben, teilte die Polizei mit. Diesmal hatten es drei junge Männer auf den Rucksack einer 29-Jährigen abgesehen. Ohne Aussicht auf Beute bespuckte man auch die junge Frau und ihre Begleiterin.

Im Anschluss verzogen sich die drei in Richtung Hauptbahnhof.