Bei Raubüberfällen doppelt gescheitert, Opfer bespuckt: Polizei jagt drei Halbstarke
Köln - Nach zwei erfolglosen Raubversuchen auf E-Scootern sucht die Kölner Polizei derzeit nach drei Halbstarken und ist dabei auf Zeugen angewiesen.
Zum ersten Zwischenfall ist es der Polizei zufolge schon am vergangenen Freitag (13. März) gegen 11.50 Uhr auf der Deutz-Kalker-Straße Richtung Kalk gekommen.
Demnach hätte das Trio - aufgeteilt auf zwei E-Scooter - versucht einem Fußgänger (48) das Handy vom Ohr zu reißen und die Biege zu machen.
Stattdessen wehrte sich der Mann und wurde nur wenige Meter später von den Chaoten bedroht und zur Herausgabe seiner Wertsachen aufgefordert. Als auch dieser Plan nicht aufging, bespuckten die drei den Passanten und brausten davon.
Noch in Sichtweite hatte das Trio das gleiche Spielchen mit einem weiteren Mann abgezogen.
Am vergangenen Montag soll sich ein ähnlicher Fall gegen 14.20 Uhr am Konrad-Adenauer-Ufer abgespielt haben, teilte die Polizei mit. Diesmal hatten es drei junge Männer auf den Rucksack einer 29-Jährigen abgesehen. Ohne Aussicht auf Beute bespuckte man auch die junge Frau und ihre Begleiterin.
Im Anschluss verzogen sich die drei in Richtung Hauptbahnhof.
Die Beamten suchen derzeit nach Zeugen, um die Fälle aufzuklären. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass es sich in beiden Fällen um ein und dieselbe Gruppe handelt. Hinweise können telefonisch unter 02212290 weitergegeben werden.
Titelfoto: Boris Roessler/dpa