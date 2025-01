Benz-Fahrer bedroht Autofahrer an Ampel mit Schusswaffe: Kölner Polizei greift durch

Köln - In Köln hat sich ein Mercedes-Fahrer (43) am vergangenen Wochenende eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert, nachdem er einen anderen Autofahrer bedroht haben soll.

Ein Sprecher der Kölner Polizei berichtete am Montag von dem Einsatz, der mit dem Notruf eines Zeugen am Samstagabend in Köln-Höhenberg begonnen hatte.

Demnach schilderte der Mann, er sei soeben von einem Mercedes-Fahrer an einer Ampel mit einer Pistole bedroht worden, woraufhin die Polizei sich umgehend auf den Weg zum Ort des Geschehens machte.

Ein Streifenteam entdeckte den beschriebenen Wagen dann wenig später auf der Eythstraße in Kalk und wollte den Fahrer daraufhin überprüfen, woraufhin dieser jedoch das Gaspedal durchtrat und mit 80 statt den erlaubten 30 km/h davonraste!

Seine Flucht war jedoch nur von kurzer Dauer, denn die Polizei stoppte den Unruhestifter und durchsuchte ihn anschließend.

Dabei fanden die Beamten neben einer Schreckschusspistole auch eine geringe Menge Drogen sowie eine als "Nunchaku" bekannte Schlagwaffe. "Außerdem verlief ein Drogenvortest positiv auf Cannabis und Amphetamine", schilderte der Sprecher.