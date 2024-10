02.10.2024 15:28 Blutige Attacke in Köln: Berufsschüler nach Messerangriff in Lebensgefahr

Nach einer blutigen Auseinandersetzung in Köln-Bocklemünd am Mittwoch schwebt ein 28-Jähriger in Lebensgefahr.

Von Jonas Reihl

Köln - Nach einer blutigen Auseinandersetzung in Köln-Bocklemünd schwebt ein 28-Jähriger in Lebensgefahr. Eine Mordkommission der Kölner Polizei war vor Ort, um die Spuren zu sichern. © Horst Konopke Sowohl das Opfer als auch der mutmaßliche Täter (28) sind Schüler eines Kölner Berufskollegs. Das teilte die Polizei am Mittwoch mit. Demnach seien die Einsatzkräfte gegen 11.30 Uhr zur Sportanlage am Freimersdorfer Weg gerufen worden, nachdem Zeugen einen lautstarken Streit zwischen den beiden Männern beobachtet hatten. Dieser war im weiteren Verlauf offenbar derart eskaliert, dass der mutmaßliche Täter plötzlich ein Messer gezückt und damit auf den 28-Jährigen eingestochen haben soll. Köln Crime Auf frischer Tat geschnappt: Dreister Räuber bedroht Senior mit Pistole Der Mann soll dabei schwere Verletzungen erlitten haben und müsse derzeit notoperiert werden, heißt es weiter. Noch vor Ort konnte der Verdächtige durch die Polizei überwältigt werden. Bei seiner Durchsuchung fanden die Beamten ein Messer, das als mutmaßliche Tatwaffe gilt. Die Kölner Polizei hat eine Mordkommission eingerichtet. Diese hat die Ermittlungen zu der blutigen Auseinandersetzung aufgenommen.

Titelfoto: Horst Konopke