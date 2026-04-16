Brutale Attacke auf Frauen in Kölner Nachtclub: Polizei schnappt 31-Jährigen

Köln - Nach einer brutalen Attacke auf zwei Frauen in einem Kölner Nachtclub hat die Polizei einen Tatverdächtigen (31) geschnappt.

Die Polizei hat den Tatverdächtigen mittlerweile festgenommen. Gegen ihn wird wegen versuchten Totschlags ermittelt. (Symbolfoto) © Christophe Gateau/dpa

Der Mann soll laut Staatsanwaltschaft in der Nacht zum vergangenen Sonntag zunächst eine 28-Jährige gewürgt und direkt im Anschluss ihre Freundin (29) so stark am Hals gepackt, ebenfalls gewürgt und hochgehoben haben, dass diese ohnmächtig geworden war.

Unmittelbar danach soll er die Frau zu Boden geschmissen und die Flucht ergriffen haben.

Nach Angaben der Polizei schwebt die junge Frau weiterhin in akuter Lebensgefahr.

Durch Zeugenaussagen und die Auswertung von Videoaufnahmen konnten Ermittler den Mann aus Fröndenberg inzwischen ausfindig machen und auf Basis eines Haftbefehls festnehmen.