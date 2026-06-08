Seniorin in Einfamilienhaus umgebracht: Tochter in U-Haft

Ratingen - Nach der Tötung einer 77-jährigen Frau in Ratingen bei Düsseldorf sitzt deren Tochter in Untersuchungshaft.

In einem Einfamilienhaus in Ratingen ist eine 77-jährige Frau umgebracht worden. (Symbolfoto) © Christoph Reichwein/dpa

Ein Richter habe Haftbefehl wegen des Verdachts des Totschlags gegen sie erlassen, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft auf Anfrage mit.

Die 42-Jährige habe sich zum Tatvorwurf bislang nicht geäußert, sagte Staatsanwalt Alexander Peters. Die Deutsche, die bei ihren Eltern zu Besuch war, hatte selbst die Polizei alarmiert.

Die Beamten fanden daraufhin am Freitagabend in einem Einfamilienhaus in Ratingen-West die Leiche der Mutter.

Die Obduktion ergab inzwischen, dass die Seniorin erschlagen wurde. Sie wies Spuren massiver Gewalt auf. Eine Tatwaffe fand sich zunächst nicht.

Der Anfangsverdacht gegen den 80-jährigen Ehemann der Getöteten hatte sich nicht erhärtet.