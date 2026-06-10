Anwohner hören Knall an Eisdiele, plötzlich brennt Inventar: Polizei sucht Täter
Köln - Im Kölner Stadtteil Raderberg hat in der Nacht zu Mittwoch eine Eisdiele gebrannt – eine Woche nach einem anderen Angriff.
Laut Polizei seien Anwohner in der Nähe der Brühler Straße gegen 2.55 Uhr durch einen lauten Knall aus dem Schlaf gerissen worden und hätten kurz darauf die beschädigte Glasscheibe der Eisdiele gesehen.
Außerdem entdeckten Zeugen ein Feuer im Inneren des Ladens. Demnach sollen ein Tisch und mehrere Stühle lichterloh gebrannt haben.
Erst nach Eintreffen der Feuerwehr konnte das Feuer gelöscht werden. Von den Tatverdächtigen fehlt seitdem jede Spur.
Aus diesem Grund sucht die Kölner Polizei nun nach Hinweisen oder weiteren Zeugen, die Angaben zum Tathergang machen können.
Brisant: Erst in der Vorwoche war dieselbe Eisdiele Ziel eines Angriffs von Unbekannten geworden.
Neue Hinweise können sowohl unter 02212290 als auch per E-Mail an [email protected] weitergegeben werden.
Titelfoto: Friso Gentsch/dpa