Anwohner hören Knall an Eisdiele, plötzlich brennt Inventar: Polizei sucht Täter

Köln - Im Kölner Stadtteil Raderberg hat in der Nacht zu Mittwoch eine Eisdiele gebrannt – eine Woche nach einem anderen Angriff.

Die Kölner Polizei sucht derzeit nach den Tätern des Angriffs und ist dabei auch auf die Hilfe aus der Bevölkerung angewiesen. (Symbolfoto) © Friso Gentsch/dpa

Laut Polizei seien Anwohner in der Nähe der Brühler Straße gegen 2.55 Uhr durch einen lauten Knall aus dem Schlaf gerissen worden und hätten kurz darauf die beschädigte Glasscheibe der Eisdiele gesehen.

Außerdem entdeckten Zeugen ein Feuer im Inneren des Ladens. Demnach sollen ein Tisch und mehrere Stühle lichterloh gebrannt haben.

Erst nach Eintreffen der Feuerwehr konnte das Feuer gelöscht werden. Von den Tatverdächtigen fehlt seitdem jede Spur.