Brutale Attacke in Kölner City: Polizei fahndet öffentlich nach Muskel-Mann

Ein Mann hatte in der Nacht auf den 25. Februar in der Kölner City einen 32-Jährige brutal zusammengeschlagen. Jetzt fahndet die Polizei. (Symbolbild) © 123RF/udo72

Dem Gesuchten wird versuchter Totschlag vorgeworfen, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstag - knapp drei Monate nach der Tat - mitteilten.

So soll der Mann sein Opfer in der Nacht auf Samstag, den 25. Februar, gegen 3.50 Uhr an der Weyerstraße in der Altstadt niedergeschlagen haben.

Außerdem soll er dem 32-jährigen Kölner mehrfach gegen Kopf und Oberkörper getreten haben.

Zeugen beschrieben den Angreifer wie folgt: