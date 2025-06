Dealer plumpst bei Flucht in den Teich und lässt sich danach gleich ein zweites Mal schnappen

Köln - Am Mittwochabend (5. Juni) lieferte sich ein mutmaßlicher Drogendealer (22) und die Polizei eine Verfolgungsjagd mit einem nassen Ende.

Die Verfolgungsjagd endete mit für die Polizei und den 22-Jährigen einem Teich des Theodor-Heuss-Parks. (Symbolbild) © Soeren Stache/dpa

Zivilfahnder beobachteten den jungen Mann gegen 17.50 Uhr am Ebertplatz in Köln, wo der Verdächtige offensichtlich mit Cannabis dealte.

Als die Männer in Uniform auf den 22-Jährigen zukamen, ergriff er sofort die Flucht in Richtung Theodor-Heuss-Park, wie die Beamten am Freitag mitteilten.

Während sie ihm hinterherliefen, versuchte er noch die restlichen Drogen loszuwerden und warf dabei mehrere Cannabis-Päckchen auf dem Fluchtweg ins Gebüsch.

Die Polizei blieb ihm weiter auf den Fersen und wollte den Flüchtigen im wahrsten Sinne des Wortes mit allen Mitteln stellen: Beamter und Dealer landeten bei der Aktion nämlich gemeinsam im Parkteich.