Diebe klauen zwei Kölner SUVs in einer Nacht: Jetzt werden Zeugen gesucht

Köln - In der Nacht zum gestrigen Mittwoch haben Unbekannte in den Stadtteilen Junkersdorf und Poll zwei Autos geklaut. Die Polizei steht nun vor einem Rätsel und bittet um wichtige Zeugenhinweise.

Die Polizei tappt nach den Vorfällen im Dunkeln und ist auf Hinweise angewiesen. (Symbolbild) © 123rf/footoo

Ersten Ermittlungen zufolge klauten die Diebe einen Land Rover Range Rover Sport in der Eichenstraße in Köln-Junkersdorf.

Binnen weniger Minuten verschaffte man sich Zugang zum in einer Einfahrt geparkten Auto und fuhr mit dem Fahrzeug (Kennzeichen: G-GT 904) davon.

Der Besitzer hatte den Wagen zuletzt gegen 23 Uhr gesehen. Wenig später fehlte davon jede Spur.

Auch in Köln-Poll hat ein Besitzer seinen zuvor in der Straße "Im Forst" geparkten Wagen zunächst vermisst. Seine schnelle Ortung des Fahrzeugs führte allerdings dazu, dass sein Auto schließlich in der Herrmann-Kunz-Straße in Köln-Buchheim gefunden werden konnte.