Drogen im Mauerwerk versteckt: Kölner Polizei schnappt mutmaßlichen Dealer

Köln - Trotz eines kreativen Verstecks hat die Kölner Polizei am Dienstag einen mutmaßlichen Drogendealer vorläufig festnehmen sowie fünf Verkaufseinheiten mit Heroin beschlagnahmen können.

Die Kölner Polizei hat den wohnungslosen 37-Jährigen vorläufig festgenommen. © Marcus Brandt/dpa

Die Beamten fanden die sogenannten "Bubbles" im Mauerwerk eines Hauseingangs am Friesenwall in der Kölner Innenstadt.

In dem Gebäude hatte der 37-Jährige zuvor mit weiteren Personen übernachtet und "allem Anschein nach die Betäubungsmittel deponiert", berichten die Ordnungshüter am Mittwoch.

Demnach hätten die Beamten zugegriffen, als der Beschuldigte zum Hauseingang zurückkehrte und nach den Drogen suchte.