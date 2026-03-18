Drogen im Mauerwerk versteckt: Kölner Polizei schnappt mutmaßlichen Dealer
Köln - Trotz eines kreativen Verstecks hat die Kölner Polizei am Dienstag einen mutmaßlichen Drogendealer vorläufig festnehmen sowie fünf Verkaufseinheiten mit Heroin beschlagnahmen können.
Die Beamten fanden die sogenannten "Bubbles" im Mauerwerk eines Hauseingangs am Friesenwall in der Kölner Innenstadt.
In dem Gebäude hatte der 37-Jährige zuvor mit weiteren Personen übernachtet und "allem Anschein nach die Betäubungsmittel deponiert", berichten die Ordnungshüter am Mittwoch.
Demnach hätten die Beamten zugegriffen, als der Beschuldigte zum Hauseingang zurückkehrte und nach den Drogen suchte.
Bei der anschließenden Personendurchsuchung kam ein weiteres Drogen-Kügelchen zum Vorschein.
Der Wohnungslose soll noch im Laufe des Mittwochs einem Haftrichter vorgeführt werden.
Titelfoto: Marcus Brandt/dpa