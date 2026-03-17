Durch Verhalten verraten: 49-Jähriger zurück auf deutschem Boden hopsgenommen
Köln - Kaum hatte ein 49-Jähriger am Wochenende nach seiner Ankunft aus Valencia deutschen Boden betreten, schnappte die Polizei am Flughafen Köln/Bonn umgehend zu.
Nach Angaben der Beamten sei der Mann zuvor aus Valencia zurückgekehrt und habe sich bei einer anschließenden Kontrolle ziemlich auffällig verhalten.
Kurz darauf kam heraus: Gegen den Deutschen lag ein Vollstreckungsauftrag der Staatsanwaltschaft Mainz in Höhe von über 100.000 Euro vor!
Der Reisende war zuvor wegen bandenmäßiger Betäubungsmitteldelikte verurteilt und sogar gesucht worden.
Im weiteren Gesprächsverlauf verriet der Mann, rund 7400 Euro Bargeld bei sich zu haben. Innerhalb kürzester Zeit zogen die Ermittler das Geld ein und händigten dem 49-Jährigen ein Pfändungsprotokoll aus.
Ohne Bargeld durfte der Reisende die Dienststelle im Anschluss wieder verlassen.
Titelfoto: Sascha Thelen/dpa