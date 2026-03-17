Durch Verhalten verraten: 49-Jähriger zurück auf deutschem Boden hopsgenommen

Köln - Kaum hatte ein 49-Jähriger am Wochenende nach seiner Ankunft aus Valencia deutschen Boden betreten, schnappte die Polizei am Flughafen Köln/Bonn umgehend zu.

Kurz nach seiner Ankunft in Köln ging es einem 49-Jährigen an den Kragen. (Symbolfoto) © Sascha Thelen/dpa

Nach Angaben der Beamten sei der Mann zuvor aus Valencia zurückgekehrt und habe sich bei einer anschließenden Kontrolle ziemlich auffällig verhalten.

Kurz darauf kam heraus: Gegen den Deutschen lag ein Vollstreckungsauftrag der Staatsanwaltschaft Mainz in Höhe von über 100.000 Euro vor!

Der Reisende war zuvor wegen bandenmäßiger Betäubungsmitteldelikte verurteilt und sogar gesucht worden.