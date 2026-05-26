Eigene Tochter ermordet? Polizei jagt geflüchteten Vater

Köln - Mehr als neun Jahre nach dem Mord an einer 19-Jährigen in Köln hat die Polizei die Suche nach dem tatverdächtigen Vater aufgenommen.

Die Polizei Köln hat die Suche nach dem flüchtigen Vater wieder gestartet und will dem Mörder auf die Schliche kommen. © Bildmontage: Polizei Köln

Die Polizei hat nach eigenen Angaben aktuelle Fahndungsplakate veröffentlicht. Zudem hat die Staatsanwaltschaft für entscheidende Hinweise eine Belohnung von 5000 Euro ausgesetzt.

Der gesuchte 54-Jährige wird verdächtigt, seine schwangere Tochter am 4. Januar 2017 ermordet zu haben.

Als Motiv nehmen die Ermittler an, dass der Iraker, der jesidischen Glaubens sei, mit der Lebensführung seiner Tochter nicht einverstanden war. Nach der Tat soll er in den Irak geflohen sein.