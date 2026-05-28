Ekel-Aktion im Zug nach Köln: Mann spielt an sich herum und fasst Frauen an

Köln - In der Nacht zu Donnerstag soll ein Mann mehrere Frauen in einem Regionalzug Richtung Köln massiv belästigt haben. Jetzt sucht die Bundespolizei dringend weitere Betroffene.

In einem Regionalzug der Deutschen Bahn Richtung Köln soll es am Mittwoch (27. Juni) zu einer sexuellen Belästigung gekommen sein. (Symbolbild) © Christian Charisius/dpa

Laut Ermittlern war ein 49-jähriger bulgarischer Staatsangehöriger am Mittwochabend (27. Mai) gegen 22.30 Uhr im RE 5 von Wesel Richtung Köln unterwegs.

Während der Fahrt soll er mehrere Frauen im Zug angefasst und sich dabei auch selbst unsittlich berührt haben.

Als der Zug am Bahnhof Köln Messe/Deutz ankam, wollten andere Fahrgäste den Mann offenbar an der Flucht hindern. Dabei soll er aggressiv geworden sein und sogar auf Reisende eingeschlagen haben.

Kurz danach griff die Bundespolizei ein und nahm den Tatverdächtigen direkt am Bahnhof in Gewahrsam.