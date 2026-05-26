Hausbewohner attackiert Mitarbeiterin der Hausverwaltung und verschanzt sich in Wohnung

Köln - In einem Mehrfamilienhaus in Meschenich hat am Dienstagmorgen ein 60-Jähriger randaliert und eine Mitarbeiterin (66) der Hausverwaltung attackiert.

Mehrere Einsatzkräfte der Polizei überwältigten den Mann (60) und holten ihn aus seiner Wohnung. (Symbolfoto) © Jens Büttner/dpa

Laut Polizei soll sich die Tat gegen 9.20 Uhr in der "Alten Brühler Straße" abgespielt haben.

Dabei soll der Hausbewohner die 66-Jährige mit einem spitzen Gegenstand an der Hand verletzt haben. Unmittelbar danach sei er in den Aufzug gestiegen und zurück in seine Wohnung gegangen, wo er sich anschließend verschanzt hatte.

Mehrere Einsatzkräfte hatten daraufhin das Gebäude gesichert und den Mann in der Sekunde überwältigt, als dieser den Beamten die Tür geöffnet hatte.