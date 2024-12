Entwarnung nach erneutem Koffer-Alarm auf Kölner Weihnachtsmarkt: Das war drin!

Köln - Erneut hat es in Köln Alarm auf einem Weihnachtsmarkt gegeben: Bereits zum zweiten Mal an diesem Wochenende wurde ein verdächtiger und herrenloser Koffer gefunden - diesmal am Heumarkt.

Die Polizei hatte den Bereich rund um den Heumarkt am Sonntagabend weiträumig abgesperrt. © Vincent Kempf

Wie die Kölner Polizei auf TAG24-Anfrage bestätigte, wurde der Alarm um etwa 19.30 Uhr ausgelöst.

Bis 20 Uhr wurde der gesamte Heumarkt, inklusive des dortigen Weihnachtsmarktes und die daneben verlaufenden Straßen und Plätze evakuiert und gesperrt.

Ein Entschärfungsteam des LKA Düsseldorf war vor Ort, um auch diesen Koffer zu untersuchen. Gegen 22 Uhr konnte Entwarnung gegeben werden: In dem Gepäckstück war - wie schon am Samstag am Rudolfplatz - nur Sand in Tüten.

Wer diesen oder möglicherweise auch den anderen Koffer am Samstag auf den Märkten abgestellt hat, ist völlig unklar.