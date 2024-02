Ex-Freund verfolgt 23-Jährige und sticht auf sie ein - Polizei fasst Verdächtigen in anderer Stadt

Köln - Nachdem eine 23-Jährige am Freitag im Kölner Veedel Ehrenfeld mehrere Stichverletzungen erlitten hatte, konnte die Polizei am heutigen Sonntag einen Verdächtigen festnehmen.

Eine Mordkommission der Kölner Polizei soll nun die Fahndung nach dem Täter leiten. (Symbolbild) © 123rf/summertime72

Zuvor hatte die Polizei bereits am Samstag die Fahndung nach dem 29-jährigen Ex-Freund des Tatopfers eingeleitet.

Am Sonntag teilten die Ermittler schließlich mit, dass der mutmaßliche Messerangreifer am Samstagabend gegen 18 Uhr in Mülheim an der Ruhr festgenommen werden konnte. Der Mann soll nun einem Haftrichter vorgeführt werden.

Im Vorfeld hatte die Polizei sogar eine Mordkommission eingerichtet. Intensive Ermittlungen der Kriminalfahnder führten dann letztlich zum Aufenthaltsort des 29-Jährigen in Mülheim an der Ruhr.

Die junge Frau war am Freitag gegen 22.25 Uhr auf dem Maarweg in Ehrenfeld unterwegs, als ihr Ex-Freund (29) aus einem geparkten grauen Opel Corsa ausstieg und seine Verflossene verfolgte.

Unmittelbar vor einem Restaurant griff der Mann die 23-Jährige schließlich an, stach ihr in Oberkörper und Gesicht und machte sich Richtung Aachener Straße aus dem Staub. Die Frau befindet sich nach Polizeiangaben vom Sonntag nach wie vor in ärztlicher Behandlung.